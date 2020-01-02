Американские военные применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде. Протестующие недовольны нанесением американцами авиаударов по позициям шиитского ополчения «Катаиб Хезболлах».

Эти события означают серьезное обострение отношений между США и странами региона. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Ситуация может привести к самым неожиданным последствиям, но предсказать этот сценарий невозможно, отметил Малашенко.