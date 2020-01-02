Состояние одного из двух напавших на пост ДПС в Магасе стабилизировалось

Об этом «Интерфаксу» сообщили источники в республиканской больнице Ингушетии. 23-летний Ахмед Имагожев пришел в сознание и начал говорить. У его палаты дежурят полицейские, приняты все меры безопасности. С По решению руководства ингушского МВД, пострадавшие при нападении полицейские переведены из больницы в ведомственный госпиталь в Махачкале. Во время нападения 31 декабря один полицейский погиб, трое пострадали. Один из участников нападения убит.

Атака не должна привести к новому витку репрессий против недовольных в Ингушетии. Такое мнение «Эху» высказал адвокат Калой Ахильгов. Он также выразил сожаление по поводу нападения и гибели одного полицейского.