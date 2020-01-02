Только что пропала связь с вертолетом Минобороны Тайваня.

Как передает РИА, на борту находится начальник генштаба и другие высокопоставленные военные.
2020-01-02T05:20:00+03:00
2020-01-02T05:27:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564423-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:20, 02 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…