В Астрахани горит трехэтажный жилой дом.

Как передает ТАСС, площадь пожара составляет 800 кв. м. Проведена эвакуация. На месте пожара работают 20 единиц техники.
2020-01-02T05:16:00+03:00
2020-01-02T05:19:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 02 января 2020
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