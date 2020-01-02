Победу в шоу «Голос» на Первом канале одержал исполнитель из Кабардино-Балкарии.

В финале восьмого сезона Аскер Бербеков набрал более 66% голосов телезрителей. Наставником Бербекова был Константин Меладзе. Второе место занял Антон Токарев, чьим наставником был Сергей Шнуров. Сам Шнуров признан лучшим наставником сезона.