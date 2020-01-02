Власти Австралии направляют военные корабли и авиацию в район масштабных лесных пожаров.

Там заблокированы около 5 тысяч человек. Жертвами стихии на восточном побережье стали 17 человек, несколько числятся пропавшими без вести. Мощные пожары бушуют в Австралии уже три месяца, Огонь уничтожил растительность на площади около 4-х миллионов гектаров. Разрушены более тысячи жилых домов. В крупнейшем городе страны Сиднее, а также во всем штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС. Ситуация усугубляется 40-градусной жарой и сильным ветром.
2020-01-02T05:10:00+03:00
2020-01-02T05:11:24+03:00
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05:10, 02 января 2020
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