Власти Австралии направляют военные корабли и авиацию в район масштабных лесных пожаров.

Там заблокированы около 5 тысяч человек. Жертвами стихии на восточном побережье стали 17 человек, несколько числятся пропавшими без вести. Мощные пожары бушуют в Австралии уже три месяца, Огонь уничтожил растительность на площади около 4-х миллионов гектаров. Разрушены более тысячи жилых домов. В крупнейшем городе страны Сиднее, а также во всем штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС. Ситуация усугубляется 40-градусной жарой и сильным ветром.