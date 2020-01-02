Парламент Турции сегодня рассмотрит запрос на отправку вооруженных сил в Ливию.

Правительство национального согласия этой страны просит военную помощь для отражения наступления на Триполи сил генерала Халифа Хафтара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара «отправляет войска туда, куда их приглашают. До этого он говорил, что в Ливии есть наемники ЧВК Вагнера, которые, по столам турецкого президента воюют на стороне Хафтара.
2020-01-02T05:09:00+03:00
2020-01-02T05:09:52+03:00
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05:09, 02 января 2020
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