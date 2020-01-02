Во Франции сегодня продолжится забастовка работников общественного транспорта.

Они протестуют против предложенной властями пенсионной реформы. Транспортники бастуют уже почти месяц, невзирая на новогодние праздники. В следующий вторник власти собираются возобновить консультации с профсоюзами. При этом Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении дал ясно понять, что пенсионная реформа будет доведена до конца.
2020-01-02T05:07:00+03:00
2020-01-02T05:08:36+03:00
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05:07, 02 января 2020
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