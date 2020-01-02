В прошлом году смертность в коммерческих авиаперелетах снизилась на половину.

К такому выводу пришли эксперты конслатинговой фирмы To70, на которое ссылается Reuters. В ушедшем году произошло 86 инцидентов с крупными коммерческими авиалайнерами, в которых погибли 257 человек. В 2018 году — 534 жертвы при 160 авиакатастрофах. Эксперты также отметили, что, даже с учетом крупной катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии, Sukhoi Super Jet 100 в Москве и Fokker 100 в Казахстане, а также увеличения воздушного трафика, в 2019 году статистическое количество авиакатастроф составило один случай на боле, чем пять с половиной миллионов полетов.