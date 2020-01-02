МЧС намерено расширить свои полномочия.

Ведомство разработало поправки, которые наделяют МЧС правом обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайной ситуации при соответствующем решении властей. В министерстве это объясняют необходимостью сохранения жизни и здоровья людей, а также оперативностью эвакуационных мероприятий. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
2020-01-02T05:05:00+03:00
2020-01-02T05:06:18+03:00
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05:05, 02 января 2020
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