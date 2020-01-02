МЧС намерено расширить свои полномочия.

Ведомство разработало поправки, которые наделяют МЧС правом обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайной ситуации при соответствующем решении властей. В министерстве это объясняют необходимостью сохранения жизни и здоровья людей, а также оперативностью эвакуационных мероприятий. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.