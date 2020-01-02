Глава Ингушетии распорядился усилить меры безопасности в республике.

В результате нападения на пост ДПС 31 декабря погиб один полицейский, еще трое силовиков получили ножевые ранения. Махмуд-Али Калиматов на внеплановом заседании антитеррористической комиссии раскритиковал подчиненных за недостаточные меры безопасности и, как он сказал, " предновогоднюю халатность". Глава республики заявил, что тяжелых последствий можно было бы избежать при надлежащем усилении мер к праздникам. После нападения ингушские силовики провели обыски в домах подозреваемых и в центре культурного развития в Магасе, где охранником работал один из нападавших.
2020-01-02T04:10:00+03:00
2020-01-02T05:05:06+03:00
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04:10, 02 января 2020
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