Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн. Ему было 77 лет.

Причиной смерти стало кровоизлияния в мозг, которое он перенос в середине декабря. Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что благодаря Стерну Национальная баскетбольная лига стала глобальным брендом и назвал его одним из величайших спортивных комиссаров всех времен.
2020-01-02T04:09:00+03:00
2020-01-02T04:10:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564405-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 02 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…