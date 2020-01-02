Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн. Ему было 77 лет.

Причиной смерти стало кровоизлияния в мозг, которое он перенос в середине декабря. Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что благодаря Стерну Национальная баскетбольная лига стала глобальным брендом и назвал его одним из величайших спортивных комиссаров всех времен.