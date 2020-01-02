Администрация США намерена запретить продажу части ароматизированных смесей для электронных сигарет.

По сведениям Си-эн-эн, о новых нормах будет объявлено в ближайшее время. как отмечает телеканал, в Белом доме полагают, что нужно провести дополнительные исследования данной продукции. После этого могут вновь разрешить некоторые из указанных смесей. Как ожидается, запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками.