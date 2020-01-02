Япония ведет расследование бегства из страны экс-главы автоальянса «Рено — Ниссан — Мицубиси».

Карлос Гон смог , не взирая на домашний арест, улететь на частном самолете в Ливию. Полиция выясняет, кто помогал топ-менеджеру совершить этот дерзкий побег, анализируются записи камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Гона. В отношении бывшего руководителя альянса возбуждено новое дело, на этот раз — по статье о нарушении миграционного законодательства.
2020-01-02T04:06:00+03:00
2020-01-02T04:07:11+03:00
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04:06, 02 января 2020
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