Япония ведет расследование бегства из страны экс-главы автоальянса «Рено — Ниссан — Мицубиси».

Карлос Гон смог , не взирая на домашний арест, улететь на частном самолете в Ливию. Полиция выясняет, кто помогал топ-менеджеру совершить этот дерзкий побег, анализируются записи камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Гона. В отношении бывшего руководителя альянса возбуждено новое дело, на этот раз — по статье о нарушении миграционного законодательства.