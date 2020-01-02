Обвинения Путиным посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме безответственны.

Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, опубликованном газетой Rzech Pospolita. Они указывают, что обвинения строились на «единственном предложении, вырванном из контекста». Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.
2020-01-02T04:04:00+03:00
2020-01-02T04:05:56+03:00
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04:04, 02 января 2020
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