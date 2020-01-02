Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни.

В середине декабря спортивный менеджер перенес кровоизлияние в мозг. Стерн был четвертым комиссаром НБА и проработал в этой должности дольше всех предшественников — 30 лет. При нем в НБА, в частности, появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для баскетболистов, ужесточена борьба с наркоманией среди игроков, введен потолок зарплат.