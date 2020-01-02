Участники протестов в Багдаде сняли осаду посольства США.

Как передает Reuters, иракские силы безопасности взяли под контроль периметр диппредставительства. 31 декабря протестующие пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. На следующий день повторная попытка была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ. Министр обороны США Марк Эспер направляет в регион 750 десантников. Позже к ним присоединятся ещё четыре тысячи американских военных.