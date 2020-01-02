Участники протестов в Багдаде сняли осаду посольства США.

Как передает Reuters, иракские силы безопасности взяли под контроль периметр диппредставительства. 31 декабря протестующие пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. На следующий день повторная попытка была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ. Министр обороны США Марк Эспер направляет в регион 750 десантников. Позже к ним присоединятся ещё четыре тысячи американских военных.
2020-01-02T03:07:00+03:00
2020-01-02T03:08:51+03:00
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03:07, 02 января 2020
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