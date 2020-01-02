Посольство США в Багдаде приостановило консульскую деятельность.

Как сообщается на сайте посольства, все запланированные собеседования отменены, гражданам США рекомендуется не ездить в Ирак, не приближаться к зданию дипмиссии и к районам, где проходят протесты. Для решения визовых вопросов открыто американское Генконсульство в Эрбиле.