Посольство США в Багдаде приостановило консульскую деятельность.

Как сообщается на сайте посольства, все запланированные собеседования отменены, гражданам США рекомендуется не ездить в Ирак, не приближаться к зданию дипмиссии и к районам, где проходят протесты. Для решения визовых вопросов открыто американское Генконсульство в Эрбиле.
2020-01-02T03:06:00+03:00
2020-01-02T03:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 02 января 2020
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