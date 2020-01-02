Известный в Петербурге хирург-онколог Андрей Павленко, который сам боролся с раком, простился с друзьями.

У себя в ФБ он признал, что болезнь победила и не оставила ему шансов. При этом он призвал всех, кто продолжает лечение, не опускать руки и верить в выздоровление. Павленко просит друзей не оставлять его семью и поддерживать ее. «Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!!», — завершает свое послание Андрей Павленко. Комментарии к этому посту он отключил Как пишет «Фонтанка», рак в третьей стадии у Павленко обнаружили весной 2018г., но он продолжал оперировать и консультировал пациентов даже после полного удаления желудка.