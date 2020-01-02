Граждан России могут обязать эвакуироваться из зон ЧС.

Соответствующие поправки, как передает ТАСС, разработаны в МЧС. Как говорится в законопроекте, эти меры преследуют целью сохранение жизни и здоровья людей, а также оперативность проведения эвакуационных мероприятий.
2020-01-02T03:03:00+03:00
2020-01-02T03:04:27+03:00
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03:03, 02 января 2020
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