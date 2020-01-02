Республика Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.

Как передает ВВС, с 1 января на территории этого тихоокеанского островного государства нельзя продавать и использовать кремы, которые содержат токсичные ингредиенты и вредят окружающей среде, в том числе кораллам и тропическим рыбам. За нарушение грозит штраф в размере тысячи долларов.
2020-01-02T02:10:00+03:00
2020-01-02T02:12:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 02 января 2020
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