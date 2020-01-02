В Москве пенсионерку в магазине ограбили на 10 млн рублей.

Как предает РБК, накануне в деревне Говорово неизвестный похитил из тележки для продуктов сумку пожилой женщины и скрылся. Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.
2020-01-02T02:09:00+03:00
2020-01-02T02:09:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564383-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 02 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…