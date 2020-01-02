Житель Москвы выиграл в новогодней лотерее «Русское лото» миллиард рублей.

Это рекордный выигрыш в истории российских лотерей. Имя победителя неизвестно. Покупка лотерейного билета обошлась ему в сто рублей. Как рассказали РБК в пресс-службе «Столото», всего в праздничном тираже участвовало более 53 млн билетов, что также стало рекордом.