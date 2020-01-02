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02:06, 02 января 2020

Суд в Москве оштрафовал сайт «Лента.ру» на 800 тысяч рублей.

Поводом стала статья о легализации марихуаны в Европе. Как передает «МБХ медиа», суд посчитал, что в материале есть признаки пропаганды наркотиков. Решение было вынесено еще в сентябре. «Лента.ру» подавала апелляцию, но она осталась без удовлетворения. Сейчас статья удалена с сайта, однако ее можно найти в кэше.



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