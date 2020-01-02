WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан.

По сведениям издания, Гона на частном самолете вывезли из Токио в Турцию, а затем доставили в Ливан. Ключевую роль в этой операции сыграла его жена. Как пишет WSJ, план Гона заключается в том, чтобы очистить свое имя, добиваясь суда на родине в Ливане. Экс-глава автоальянса имеет гражданство этой страны и, по законам Ливана, может быть привлечен в ней к уголовной ответственности за преступления, совершенные за границей. Обвиняемый в сокрытии доходов и списании личных убытков за счет корпорации, топ-менеджер утверждает, что стал жертвой «заговора и предательства» со стороны руководства компании.