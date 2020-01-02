Биньямин Нетаньяху намерен просить Кнессет предоставить ему иммунитет от уголовного преследования.

Генпрокуратура обвиняет ИО премьера Израиля в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Не смотря на это, Нетаньяху формально имеет право оставаться во главе правительства до признания его вины судом. Кроме того, Нетаньяху считает, что не может уходить в преддверии новых досрочных выборов 2 марта — третьих за 11 месяцев.
2020-01-02T02:04:00+03:00
2020-01-02T02:05:19+03:00
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02:04, 02 января 2020
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