Майкл Помпео потребовал от властей Ирака не допускать впредь нападений на посольство США.

В телефонном разговоре с И.О. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди госсекретарь США в самой резкой форме осудил, как он выразился, «террористическое нападение» на американскую дипмиссию и возложил ответственность за это на иранские власти. Осаду с посольства протестующие сняли только накануне вечером.
2020-01-02T02:03:00+03:00
2020-01-02T02:04:17+03:00
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02:03, 02 января 2020
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