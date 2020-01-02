Майкл Помпео потребовал от властей Ирака не допускать впредь нападений на посольство США.

В телефонном разговоре с И.О. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди госсекретарь США в самой резкой форме осудил, как он выразился, «террористическое нападение» на американскую дипмиссию и возложил ответственность за это на иранские власти. Осаду с посольства протестующие сняли только накануне вечером.