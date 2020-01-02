На 78-м году жизни скончался бывший комиссар НБА Дэвид Стерн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, 17 декабря Стерн был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. Стерн стал комиссионером лиги в 1984-м году и покинул этот пост в 2014-м. При нем НБА избежала банкротства и превратилась во вторую по популярности лигу в Штатах. Многие называют Дэвида Стерна лучшим комиссионером в истории баскетбола