На 78-м году жизни скончался бывший комиссар НБА Дэвид Стерн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, 17 декабря Стерн был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. Стерн стал комиссионером лиги в 1984-м году и покинул этот пост в 2014-м. При нем НБА избежала банкротства и превратилась во вторую по популярности лигу в Штатах. Многие называют Дэвида Стерна лучшим комиссионером в истории баскетбола
2020-01-02T01:09:00+03:00
2020-01-02T01:15:49+03:00
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01:09, 02 января 2020
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