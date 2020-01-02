Россия сыграет сегодня со Швейцарией за выход в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею.

Встреча в чешском городе Тршинец начнется в 14:30 мск. В группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3), а также одержала две разгромные победы: над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед Канаду и США.