Россия сыграет сегодня со Швейцарией за выход в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею.

Встреча в чешском городе Тршинец начнется в 14:30 мск. В группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3), а также одержала две разгромные победы: над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед Канаду и США.
2020-01-02T01:08:00+03:00
2020-01-02T01:09:28+03:00
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01:08, 02 января 2020
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