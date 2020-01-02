Победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале стал Аскер Бербеков.

Его наставником был Константин Меладзе. В финальном SMS-голосовании Бербеков набрал более 66% голосов телезрителей. Второе место занял Антон Токарев, чьим наставником был Сергей Шнуров. Сам Шнуров признан лучшим наставником сезона.
2020-01-02T01:07:00+03:00
2020-01-02T01:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 02 января 2020
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