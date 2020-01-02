В Австрии удалось согласовать состав коалиционного правительства.

Об этом договорились Австрийская народная партия и «Зеленые». Как пишут местные СМИ, после предстоящего приведения к присяге Председатель АНП Себастьян Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице канцлером. При этом «Зеленые» получит в свое распоряжение самое крупное и новое министерство — экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций. Первый в истории Австрии кабмин с участием партии «Зеленые» планируется привести к присяге 7 января.
2020-01-02T01:06:00+03:00
2020-01-02T01:07:31+03:00
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01:06, 02 января 2020
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