В Австрии удалось согласовать состав коалиционного правительства.

Об этом договорились Австрийская народная партия и «Зеленые». Как пишут местные СМИ, после предстоящего приведения к присяге Председатель АНП Себастьян Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице канцлером. При этом «Зеленые» получит в свое распоряжение самое крупное и новое министерство — экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций. Первый в истории Австрии кабмин с участием партии «Зеленые» планируется привести к присяге 7 января.