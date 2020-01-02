Госсекретарь США Майкл Помпео на время отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства объясняет это ситуацией в Ираке, где американское посольство двое суток блокировали протестующие. Поездка Помпео планировалась на 3-7 января, но теперь состоится позже.
2020-01-02T01:05:00+03:00
2020-01-02T01:06:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564363-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 02 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…