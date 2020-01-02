«ЕР» приостановила членство в партии депутата Кировского областного заксобрания Вячеслава Ягдарова.

Против него возбуждено дело по обвинению в убийстве из хулиганских соображений двух собак местного жителя.
2020-01-02T01:04:00+03:00
2020-01-02T01:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 02 января 2020
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