Состояние одного из двух напавших на пост ДПС в Магасе стабилизировалось.

Об этом ИФ сообщили источники в республиканской

больнице Ингушетии. 23-летний Ахмед Имагожев пришел в сознание и начал говорить. У его палаты дежурят полицейские, приняты все меры безопасности. С По решению руководства ингушского МВД, пострадавшие при нападении полицейские переведены из больницы в ведомственный госпиталь в Махачкале. Во время нападения 31 декабря один полицейский погиб, трое пострадали. Один из участников нападения убит.