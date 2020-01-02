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00:00, 02 января 2020

Российским водителям с этого дня больше не придется распечатывать электронный полис ОСАГО

Новые правила были прописаны в постановлении правительства.

Автовладельцам, купившим электронный полис ОСАГО, отныне не понадобится везде возить с собой распечатку документа – достаточно будет предъявить его на электронном устройстве. Как пишет «Российская газета», эта норма действовала и раньше, но не была прописана в правилах дорожного движения, что часто вызывало конфликты на дороге.

Поправки в закон об ОСАГО вступили еще в мае прошлого года – там было сказано, что электронного документа достаточно в случае проверки. При этом в правилах дорожного движения говорилось обратное. В итоге некоторые сотрудники ГИБДД наказывали водителей, которые не имели при себе распечатки.

В ситуацию пришлось вмешаться Верховному суду, который выпустил специальное постановление, разрешившее водителям иметь лишь электронный полис. Но и это не помогло – не все инспекторы знали о решении суда, поэтому и было решено изменить ПДД.

Что касается самого ОСАГО, то выплаты по ущербу жизни и здоровью с начала года были увеличены до двух миллионов рублей.



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