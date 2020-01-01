Власти Чечни намерены привлечь туристов военными турами

Они разработаны совместно с Российским университетом спецназа и описываются на сайте Chehentour.ru, как «игра в войнушку для взрослых». 2020-й объявлен в регионе годом туризма и в связи с этим республика планирует принять до 400 тысяч гостей из России и из-за рубежа, увеличив этот показатель в два с половиной раза. О планах правительства ТАСС рассказал глава местного министерства туризма. По словам Муслима Байтазиева, для этого в регионе построили горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали маршруты, в том числе и вертолетные, и презентовали новый бренд.