Один из нападавших на пост ДПС в Ингушетии пришел в сознание

По словам собеседника «Интерфакса», у палаты 23-летнего Ахмеда Имагожева дежурят полицейские, вскоре с ним будут работать следователи. Его сообщник, совершивший накануне атаку, был застрелен на месте.

Атака не должна привести к новому витку репрессий против недовольных в Ингушетии. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов также выразил сожаление по поводу нападения и гибели одного полицейского.

В результате нападения, которое произошло накануне, один полицейский погиб, трое были ранены. На внеплановом заседании антитеррористической комиссии глава региона раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности.