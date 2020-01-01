В ООН выразили обеспокоенность из-за намерений КНДР отказаться от моратория на ядерные испытания

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил о своей поддержке возобновления диалога. Его слова приводятся на сайте ООН.

Сегодня северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что страна больше не намерена соблюдать мораторий, так как США продолжают проводить военные учения в регионе. Кроме того, он пообещал продолжить наращивать арсенал и анонсировал новое стратегическое вооружение.

Дональд Трамп, позже прокомментировавший речь Ким Чен Ына, выразил уверенность в том, что глава КНДР все же сдержит обещания, которые ранее дал в рамках соглашения по денуклеаризации.