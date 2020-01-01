Бывший глава Renault, находящийся под следствием в Японии, мог сбежать из страны в футляре из-под виолончели

Карлос Гон, обвиняемый в финансовых махинациях, ждал суда, который должен был начаться в этом году, под домашним арестом. Однако накануне стало известно, что он перебрался в Ливан. Бывший топ-менеджер, прилетевший в аэропорт Бейрута на частном самолете, сказал, что бежал не от судебного процесса, а от политического преследования.

Позже ливанский телеканал MTV сообщил, что Гон покинул резиденцию в Токио при содействии военизированной группировки, которая замаскировалась под музыкантов. Якобы группа выступила в доме Гона, а после этого поспешила с инструментами в местный аэропорт. Телекомпания не предоставила никаких доказательств этой истории, однако, как отмечает Би-би-си, бывший руководитель Renault и ранее был замечен в пристрастии к маскировке. В марте, пытаясь сбить с толку журналистов, он покинул тюрьму под видом строителя, однако, тогда его быстро опознали и высмеяли в прессе.

Ровно через неделю он намерен дать пресс-конференцию.