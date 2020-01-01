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22:29, 01 января 2020

В России начал действовать акциз на электронные сигареты и устройства нагревания табака

Налог на системы типа IQOS, GLO и вейпы составляет 50 рублей за устройство. Планируется, что с каждым годом он будет немного расти. Согласно законопроекту, принятому Госдумой еще в сентябре, с сегодняшнего дня акциз введен и на жидкость с содержанием никотина. Участники рынка считают, что это повлечет за собой рост цен на приборы и, как следствие, заставит курильщиков вернуться к более дешевым и вредным сигаретам.



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