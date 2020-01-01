Оператор газотранспортной системы Украины полностью отделился от группы «Нафтогаз»

Благодаря этому, Киев смог подписать контракт на транзит с Газпромом по европейским правилам. Как говорится в сообщении украинской компании в Фейсбуке, теперь оператор ГТС принадлежит «Магистральным газопроводам Украины», которые, в свою очередь, курирует министерство финансов. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал состоявшееся отделение самой важной реформой в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Сегодня новый оператор прокачал первые объемы газа в Евросоюз по соглашению, которое под конец года заключили Москва и Киев.