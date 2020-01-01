Кировский депутат-единоросс стал фигурантом уголовного дела из-за убийства двух собак

Инцидент произошел 29 декабря – по данным следствия, местный парламентарий без всякого повода застрелил животных из ружья.

Уголовное дело в отношении кировского депутата было возбуждено по статьям о жестоком обращении с животными и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по Кировской области. По данным правоохранительных органов, преступление было совершено в Зуевском районе 29 декабря – подозреваемый, увидев двух собак, принадлежащих местному жителю, «без значительного повода» застрелил животных из ружья.

Имя депутата в сообщении не называется, но об обстоятельствах преступления ранее рассказал хозяин собак Андрей Рогачев. Его свидетельство приводит интернет-издание «ГородКиров». По его словам, он был со своими питомцами в лесу на охоте и по телефону попросил местного парламентария Вячеслава Ягдарова, который тоже охотился в том районе, не стрелять по собакам. На это депутат ответил, что уже застрелил их, добавив, что «он здесь хозяин».

Ранее поведение депутата осудили его коллеги из заксобрания региона.