Госсекретарь США отложил визиты в ряд стран на фоне нападения на американское посольство в Багдаде

Госсекретарь США отложил визит в Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Украину и на Кипр на фоне нападения на американское посольство в Багдаде. Как говорится в сообщении пресс-службы Госдепа, Майклу Помпео необходимо находиться в Вашингтоне и следить за текущей ситуацией в Ираке. Его визит должен был состояться в начале месяца, но теперь внешнеполитическое ведомство назначит новые даты поездки.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась в понедельник в знак протеста против авианалета ВВС США на лагерь шиитской группировки «Хезболла». Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на диппредставительство.



Дать точный прогноз последствий противостояния пока нельзя, но ситуация продолжает усугубляться. Об этом «Эху Москвы» рассказал Руководитель Центра Европа – Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин. США несколько раз уходили от прямых действий в конфликте между суннитами и шиитами, но теперь реакция Вашингтона стала основательной и решительной, подчеркнул Александр Шумилин.