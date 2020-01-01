На центральной площади Владивостока в минувшую ночь сожгли декоративную фигуру мыши – символ 2020 года

Ее изготовление и установка обошлись городу почти в 700 тысяч рублей. Как пишет новостной сайт vl.ru, саму фигуру еще в середине декабря на машине сбил местный житель, катавшийся по площади. Конструкцию оставили на месте и накрыли брезентом. Мэрия пояснила, что фигуру нельзя убирать до окончания судебного процесса, который идет между собственником и водителем. По предварительным данным, причиной поджога могла стать пиротехника, которую использовали на площади в новогоднюю ночь.