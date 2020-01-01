В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

С сегодняшнего дня за посылки общей стоимостью свыше 200 евро в месяц нужно будет заплатить 15% от их стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. Беспошлинный вес покупки остался неизменным – 31 килограмм. Как ранее утверждала газета «Коммерсантъ», к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро. В Национальной ассоциации дистанционной торговли считают, что эта идея основана на неправильных расчетах. По мнению организации, инициатива приведет к росту расходов бюджета и ударит по потребителям и компаниям.
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