Глава Ингушетии обвинил силовиков в «предновогодней халатности»

Махмуд-Али Калиматов раскритиковал полицию за недостаточные меры безопасности после произошедшего накануне нападения на пост ДПС в Магасе. Глава республики отметил, что тяжелых последствий можно было бы избежать при надлежащем усилении мер к праздникам. Его слова приводит Интерфакс.

В ходе сегодняшнего внепланового заседания антитеррористической комиссии, представитель МВД официально назвал имена нападавших, которые сбили одного из полицейских на машине, а затем вышли из автомобиля и напали на силовиков с ножами. Одного злоумышленника застрелили на месте, другого ранили. Жертвой нападения стал один полицейский, двое пострадали.