Москвич в новогоднем розыгрыше лотереи выиграл 1 миллиард рублей

Как рассказали в пресс-службе компании «Столото», сумма выигрыша стала рекордной в истории страны. Имя победителя не называют. Стоимость билета составила 100 рублей. В праздничном тираже участвовало свыше 53 миллионов билетов, что также стало рекордом в истории «Русского лото».