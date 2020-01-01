Москвич в новогоднем розыгрыше лотереи выиграл 1 миллиард рублей

Как рассказали в пресс-службе компании «Столото», сумма выигрыша стала рекордной в истории страны. Имя победителя не называют. Стоимость билета составила 100 рублей. В праздничном тираже участвовало свыше 53 миллионов билетов, что также стало рекордом в истории «Русского лото».
2020-01-01T21:02:00+03:00
2020-01-01T21:03:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 01 января 2020
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