В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства. Теперь же в силу вступил единый налог для отечественной и иностранной продукции. Повышение акцизов стало следствием принятия закона о виноделии. Документ, по мнению Госдумы, должен был создать базовое регулирование отрасли, однако, как отмечает «Коммерсантъ», депутаты не учли почти две сотни замечаний, поступивших от властей и участников рынка. Как полагают эксперты, если в течение года в поспешно принятый закон не будут внесены поправки, с отечественного рынка может уйти ряд известных брендов.