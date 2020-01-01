Посольство США в Багдаде на фоне нападения отменило всю консульскую работу

На сайте диппредставительства американским гражданам рекомендуется не приближаться к зданию. Это сообщение появилось несмотря на то, что демонстранты уже прекратили акцию, которая началась в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Нападавшие сломали ворота, после чего охрана применила слезоточивый газ. В Белом доме ответственность за случившееся возложили на Тегеран. Страны обменялись резкими посланиями.

Эти события означают серьезное обострение отношений между США и странами региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Ситуация может привести к самым неожиданным последствиям, но предсказать этот сценарий невозможно, отметил Алексей Малашенко.