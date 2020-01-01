«Первый канал» и «Россия-24» убрали счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента

Комментарии под видео в YouTube-аккаунтах каналов также отключены. В то же время, у пользователей есть возможность обсудить все остальные ролики на каналах и увидеть количество отметок «Нравится» и «Не нравится». Как отмечает «Дождь», другие государственные телеканалы, например, НТВ, оставили счетчик под обращением Владимира Путина открытым. Сейчас там почти 7 тысяч лайков и в три раза больше дизлайков.
2020-01-01T20:31:00+03:00
2020-01-01T20:31:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564319-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 01 января 2020
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