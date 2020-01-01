«Первый канал» и «Россия-24» убрали счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента

Комментарии под видео в YouTube-аккаунтах каналов также отключены. В то же время, у пользователей есть возможность обсудить все остальные ролики на каналах и увидеть количество отметок «Нравится» и «Не нравится». Как отмечает «Дождь», другие государственные телеканалы, например, НТВ, оставили счетчик под обращением Владимира Путина открытым. Сейчас там почти 7 тысяч лайков и в три раза больше дизлайков.